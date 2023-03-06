شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للتوجه إلى الإسكندرية لإقامة معسكر الإعداد للترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك، للتوجه إلى الاسكندرية فى الثالثة عصر اليوم، الاثنين، للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها غدا الثلاثاء فى دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي على ملعب فندق الإقامة فى السابعة مساءً استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الترجي التونسي فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واختتم الزمالك تدريباته عصر أمس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وأعلن بعدها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قائمة فريقه لخوض المباراة، وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.