شكرا لقرائتكم خبر عن التجديف يتوج ببطولة العالم للجامعات للصالات للعام الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق التجديف المركز الأول فى منافسات بطولة العالم للجامعات لتجديف الصالات التى أقيمت بإحدى الجامعات تحت رعاية الاتحاد المصري للتجديف برئاسة عمرو النوري.

وتوجت سارة محمد ظافر بالمركز الأول والميدالية الذهبية للعام الثانى على التوالي، وحصد علي شلبي المركز الثانى والميدالية الفضية، بينما أحرزت حبيبة طارق المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ويقود فريق تجديف الصالات سامح عبد العزيز مديرا فنيا ومحمد جاد المولي مدربا عاما.

يذكر أن فعاليات بطولة الجمهورية للجامعات داخل للصالات " ارجوميتر " التي أقيمت مؤخرا بإحدى الجامعات فى التجمع الخامس شهدت تحقيق الفريق الترتيب العام الثالث وحصل على العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية .