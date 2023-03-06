شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الطلائع يحضر الاجتماع التنسيقى لقرعة البطولة العربية ويترقب منافسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر اللواء أيمن المصرى مدير الكرة بنادى طلائع الجيش، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين، الاجتماع التنسيقى لمراسم قرعة البطولة العربية التى تقام فى الرياض اليوم، ويترقب مسئولو النادي المنافس الذى سيتواجه فى الدور التمهيدى للبطولة.

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذي امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة في البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع في الدوري في موسمي 2006/2007 و2007/2008.

وهي المرة الثالثة التي يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدوري الأضواء.

ويترقب عشاق الكرة النسخة الجديدة للبطولة العربية 2023 بالمسمى الجديد "كأس الملك سلمان للأندية" في مدينة الرياض، حيث بدأت مباريات المرحلة التمهيدية من أجل تحديد فريق واحد متأهل للدور الأول من البطولة، وتختتم بالأدوار النهائية في المملكة العربية السعودية.

وتجرى اليوم الاثنين قرعة الدورين الأول والثاني من البطولة بعد انتهاء الدور التمهيدي، خلال حفل يقيمه الاتحاد العربي لكرة القدم بحضور ممثلي الاتحادات والأندية العربية المشاركة، على أن يتم تحديد مواعيد وجدول مباريات الدورين الأول والثاني.

وتقام مراسم القرعة بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بجانب ممثلي الاتحادات الأعضاء والأندية المشاركة في البطولة.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم في وقت سابق إقامة نسخة 2023 من بطولة كأس الملك سلمان للأندية في السعودية بمشاركة 37 نادٍ عربي، كما أعلن عن جوائز مالية تقدر بعشرة ملايين دولار.

وتعتبر من أبرز الأندية المشاركة في البطولة العربية 2023، الوداد، الترجي، الزمالك، شباب بلوزداد، الهلال السعودي، السد القطري ، طلائع الجيش، الوحدة الإماراتي، الاتحاد المنستيري، الصفاقسي التونسي.

وينطلق الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان يوم 13 مارس، ويستمر حتى 12 أبريل 2023، ويبدأ الدور الثاني في 8 مايو، وينتهي في 7 يونيو 2023، على أن تكون المباريات بنظام خروج المغلوب ذهابًا وإيابُا.