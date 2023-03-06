شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لحراس الزمالك على التسديدات والعرضيات قبل مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك إقامة تدريبات خاصة لثلاثى حراسة المرمى، "محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم"، استعداداً لمواجهة الترجي التونسي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وركز أيمن طاهر مدرب الحراس مع الثلاثى خلال الساعات الماضية على بعض الأمور والجوانب الفنية الخاصة، منها التعامل مع التسديدات من مسافات مختلفة وسرعة رد الفعل في التصدي لها، بجانب التدريب على العرضيات وبعض الأمور الفنية الأخرى.

وحرص أيمن طاهر على منح الثلاثى تعليمات فنية بشكل متواصل خلال الحصة التدريبية الخاصة بهم وطالبهم بالتركيز والاستعداد بكل قوة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها غدا الثلاثاء باستاد برج العرب.

مجموعة الزمالك فى دورى الأبطال يتصدرها الترجى التونسى بـ 9 نقاط، وحل المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، فاز في لقاء وحيد أمام شباب بلوزداد وخسر أمام الترجى وتعادل مع الزمالك، بينما جاء شباب بلوزداد ثالثاً برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات فاز في لقاء وحيد وخسر مباراتين، ويأتى الزمالك بالمركز الأخير بالمجموعة بنقطة واحدة بعد خوضه 3 مباريات خسر مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.