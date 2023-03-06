شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول ترتيب دورى كرة السلة للرجال قبل عودته من التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم مباريات دورى السوبر لكرة السلة رجال، وتقام المباريات بعد فترة توقف دامت 30 يوما، بسبب ارتباط المنتخب بالمشاركة فى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

مباريات اليوم فى دورى السلة

وتقام اليوم 4 مباريات، حيث يلتقى الأهلى مع الزمالك، وسموحة مع الجزيرة، ومصر للتأمين مع الاتحاد السكندرى، وكذلك المصرية للاتصالات مع طلائع الجيش.

ترتيب دورى السلة

وقبل استئناف البطولة، فكان ترتيب دورى السلة يشهد تصدر الأهلى ترتيب دورى السلة برصيد 22 نقطة ، ثم 21 نقطة ، يليه الزمالك 19 نقطة ، ثم الجزيرة و طلائع الجيش بنفس رصيد النقاط 16 نقطة في المركزين الرابع و الخامس على الترتيب .

وفى المركز السادس جاء سموحة 14 نقطة ، ويحل سابعا برصيد 12 نقطة، ويليه الاتصالات في المركز الثامن بنفس الرصيد 12 نقطة أيضا .