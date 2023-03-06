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جولة لـ بيريرا داخل مقر اتحاد الكرة.. ومؤتمر لتقديمه خلال أيام

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القاهرة - سامية سيد - أجرى البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، جولة داخل مقر الاتحاد أمس، الأحد، تمهيدًا لبدء مهام عمله بشكل رسمي.

 

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وأتم خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إجراءات التعاقد مع بيريرا لرئاسة لجنة الحكام، بالإضافة لمسؤوليته عن التطوير، حتى نهاية موسم 2023/2024، كما حضر حازم إمام، محمد حلمي مشهور ودينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد مراسم توقيع العقود، إلى جانب وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد.

 

ويعتزم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم بيريرا لوسائل الإعلام فى مؤتمر صحفي خلال أيام، وسيتم الإعلان عن موعده خلال الساعات المقبلة.

 


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وكان بيريرا أحد أبرز الحكام على الساحة الأوروبية، حيث تقلد الشارة الدولية لعشر سنوات "1992-2002" وكان بين حكام بطولات كأس العالم في نسختي 1998 في فرنسا و2002 في اليابان وكوريا الجنوبية، وكأس الأمم الأوروبية 2000 في هولندا وبلجيكا.

 

كما أدار بيريرا 104 مباريات على المستوى الدولي، بينها 24 مباراة في ، وقاد العديد من المواجهات الكبرى في المسابقات الأوروبية المختلفة، أبرزها مباراة السوبر الأوروبي عام 2001 بين بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي، نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2002 بين فيينورد الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني ونهائي كأس "إنترتوتو" بين يوفنتوس الإيطالي ورين الفرنسي عام 1999.

 

وعلى الصعيد الإداري تولى الحكم البرتغالي السابق البالغ من العمر 65 عاما رئاسة لجنة الحكام في العديد من الاتحادات الأوروبية والعالمية أبرزها البرتغال، اليونان، التشيك وروسيا، كما تولى رئاسة لجنة الحكام برابطة الدوري البرتغالي الممتاز.

 

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