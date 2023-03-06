شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لـ بيريرا داخل مقر اتحاد الكرة.. ومؤتمر لتقديمه خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، جولة داخل مقر الاتحاد أمس، الأحد، تمهيدًا لبدء مهام عمله بشكل رسمي.

وأتم خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إجراءات التعاقد مع بيريرا لرئاسة لجنة الحكام، بالإضافة لمسؤوليته عن التطوير، حتى نهاية موسم 2023/2024، كما حضر حازم إمام، محمد حلمي مشهور ودينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد مراسم توقيع العقود، إلى جانب وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد.

ويعتزم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم بيريرا لوسائل الإعلام فى مؤتمر صحفي خلال أيام، وسيتم الإعلان عن موعده خلال الساعات المقبلة.





