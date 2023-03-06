الامارات | محمد صلاح الأسطورة.. أرقام قياسية في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاش النجم المصري محمد صلاح ليلة تاريخية أمس عقب كتابة أسمه في سجلات تاريخ فريق ليفربول ليصبح الهداف التاريخي للفريق برصيد 129 هدفاً متفوقا على روبي فولر، ليكون بذلك اللاعب هو رسميا أفضل من أنجبته الملاعب العربية بالأرقام والتاريخ، وذلك عقب قيادته لفريقه ليفربول لتحقيق نتيجية تاريخية في الدوري الإنجليزي على مانشستر يونايتد.

ونجح ليفربول في تحقيق نتيجة تاريخية بسبعة أهداف مقابل لا شيء ليلحق ليفربول هزيمة مذلة بضيفه وغريمه مانشستر يونايتد بسباعية تاريخية وسجل لفريق ليفربول كل من الهولندي كودي خاكبو (43 و50) والاوروغوياني داروين نونييس (47 و75) وصلاح ثنائية (66 و83)، وأضاف البرازيلي روبرتو فيرمينو السابع (88).

ونرصد خلال التقرير التالي بعض الأرقام القياسية التي تحققت في المواجهة التاريخية أمس.

- أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتازبـ (129)، متجاوزًا روبي فاولر.

- تلقى مانشستر يونايتد 7 أهداف في مباراة واحدة لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2 يناير 1960، عندما خسر 7-3 ضد نيوكاسل

- أصبح محمد صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل في 6 مباريات متتالية في جميع البطولات ضد مانشستر يونايتد

- روبرتسون صنع هدفه التاسع في كل البطولات هذا الموسم، ولم يتفوق عليه سوى كيفين دي بروين بـ17 هدفًا، من بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

- مانشستر يونايتد أصبح أكثر الأندية التي استقبلت أهدافًا من محمد صلاح برصيد 10 أهداف، ولم يسجل في مرماهم تاريخيًا هذا الرقم سوى آلان شيرار.

- خسارة 7/0 هي أكبر هزيمة لـ مانشستر يونايتد من ليفربول في التاريخ، والهزيمة الأكبر للنادي في تاريخه بالدوري الإنجليزي المممتاز، والثالثة من قبل أن يتحول الدوري إلى (الممتاز) بعد 7/0 من بلاكبيرن في 1926 ونفس النتيجة من أستون فيلا 1930.

- الخسارة 7/0 من ليفربول هي أكبر خسارة في تاريخ تين هاج التدريبي منذ أن بدأ مسيرته.

- جاكبو ونونيز ومحمد صلاح هم رابع ثلاثي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يسجل كل منهم هدفين في مباراة واحدة منذ كول ويورك وسولشاير مع مانشستر يونايتد ضد نوتنغهام فورست في 1999.

- محمد صلاح هو ثاني لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية من الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد، بعد جيمي فلويد هاسلباينك، مع ليدز وتشيلسي، بين عامي 1998-2001.