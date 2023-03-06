شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان مدرب الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ"47" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل سامى قمصان المدرب العام للنادى الأهلى اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ"47" فهو من مواليد 6 مارس 1976.

سامي قمصان لاعباً، بدأ مسيرته الكروية في النادي الأهلي خلال موسم 1997/1998، واستمر بالفريق الأحمر لاعباً في وسط الملعب حتى موسم 2000/2001، حصد خلالهم بطولة الدوري العام مرتين مع الأهلي، بعدما شارك في 13 مباراة سجل خلالهم هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه.

وفي موسم 2001 انتقل قمصان إلى فريق بلدية المحلة لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة، قبل أن ينتقل إلى الاسماعيلي في موسم 2002 ولم يشارك سوى في 4 مباريات، ثم اختتم قمصان مشواره الكروي في فريق أسمنت السويس في موسم 2007/2008.

تولى سامي قمصان القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مؤقت، وذلك بعد فسخ العقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي، نتيجة لتراجع مستوى الفريق وضياع لقب دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2022.

وقاد قمصان كتيبة المارد الأحمر في 6 مباريات، جاء 4 مباريات منها في الدوري المصري، ومباراتين فقط في بطولة كأس مصر، وذلك منذ رحيل بيتسو موسيماني ، حقق الفوز في 4مواجهات (السلوم- إيسترن كومباني- غزل المحلة- بيراميدز) وتعادل في مباراة واحدة فقط، وكانت في قمة الدوري المصري أمام الزمالك ، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة، وذلك على يد فريق سموحة ، استقبل المارد الأحمر تحت قيادته 8 أهداف ، تمكن من تسجيل 13 هدفًا.