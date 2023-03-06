شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات قوية فى الجولة الأخيرة بدورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الاثنين، 3 مواجهات قوية ومهمة فى الجولة الأخيرة من نهائى دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لكرة اليد.

وتشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين كل من، الشمس مع طلائع الجيش وسبورتنج مع الأهلى والزمالك مع البنك الأهلى.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من يوم 19 من شهر فبراير الماضى.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 إبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.