شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: تجدد إصابة السولية فى السمانة.. وكولر طلب إضافة عناصر لجهازه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى أحمد شوبير، تجدد إصابة عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الأهلى بتمزق في عضلة السمانة. وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم:" السولية كان يقترب من العودة لمباريات الأهلى قبل أن يفاجىء الجهاز الطبي بتجدد إصابته مرة أخرى وبالتالي سيغيب فترة أخرى عن الفريق". وتابع شوبير:" كولر طلب تعيين معد نفسى لفريق الكرة ومجلس الأهلى وافق على طلبه وتم اسناد المنصب للدكتور أحمد أبو الوفا، وكولر طلب إضافة بعض العناصر الأخرى لجهازه والأهلى بيحاول يلبى طلباته". ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعدادا لخوض مباراته أمام المقاولون العرب غدا الثلاثاء، فى اللقاء المرجل من الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في البروفة الأخيرة التي يخوضها الفريق الأحمر قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراته ضد صن داونز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد مارسيل كولر محاضرات فنية مع لاعبي الأهلي لشرح خطة اللعب أمام المقاولون العرب، ونقاط القوة والضعف فى صفوف ذئاب الجبل وموقفه في وضعية الهجوم وكذلك في وضعية الدفاع وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه، قبل الاستقرار على التشكيل الذي سيخوض المباراة وفقا للخيارات المتاحة من اللاعبين المصابين.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

كان الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري المصري قد تعادل أمام الداخلية بهدف لمثله في مباراة بدأ فيها الأهلي بالتسجيل عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا، فيما أدرك أحمد رشيد هدف التعادل للداخلية قبل 3 دقائق من النهاية.

فيما رفض الزمالك وبيراميدز تضييق الفارق مع الاهلى وتأخرا خطوة جديدة بعدما انتهت مباراتهم معاً بالتعادل السلبى فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري المصري.