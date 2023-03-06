الأهلي يستقر على تعديل عقد محمد عبد المنعم

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القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تعديل وتمديد عقد محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع قيمة اللاعب وعطائه داخل المستطيل الأخضر مع ألفريق الأحمر، بعدما أصبح من الركائز الأساسية فى صفوف الأهلى خلال الفترة الأخيرة، ومن أهم العناصر فى الفريق والذى يعتمد عليه مارسيل كولر المدير ألفنى بشكل أساسى فى المباريات.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على رفع القيمة المالية لعقد محمد عبد المنعم ليدخل ضمن لاعبى ألفئة الأولى فى صفوف ألفريق الأحمر، بما يتناسب مع حجم عطاء اللاعب ودوره الأساسى فى الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة، بعد المستويات الكبيرة التى يقدمها اللاعب مع الأهلى منذ الموسم الماضي.

وعاد محمد عبد المنعم إلى الأهلى فى يناير من العام الماضى 2022 بعد قطع إعارته إلى فيوتشر ومنذ ذلك الحين ويشارك اللاعب بشكل أساسى مع الأهلي.

ويستعد الاهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى المصري.

استقر مسئولو النادى الأهلى على تعديل وتمديد عقد محمد عبد المنعم مدافع ألفريق الأحمر خلال ألفترة القادمة، بما يتناسب مع قيمة اللاعب وعطائه داخل المستطيل الأخضر مع ألفريق الأحمر