الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للترجي التونسي فى دورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، معسكرا مغلقا اليوم، الاثنين، استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن الجهاز الفني قائمة فريقه لخوض مباراة الترجي التونسي وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

وشهدت القائمة عودة محمود الونش بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، وعودة سامسون أكينولا، مع استمرار استبعاد محمود شيكابالا وعمر جابر ومصطفى الزنارى ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة

مجموعة الزمالك في دورى الأبطال يتصدرها الترجى التونسي بـ 9 نقاط، وحل المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، فاز في لقاء وحيد أمام شباب بلوزداد وخسر أمام الترجى وتعادل مع الزمالك، بينما جاء شباب بلوزداد ثالثاً برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات فاز في لقاء وحيد وخسر مباراتين، وتذيل الزمالك المجموعة بنقطة واحدة بعد خوضه 3 مباريات خسر مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.

في سياق متصل، يفضل فيريرا، الإبقاء على محمد صبحي فى حراسة مرمى فريقه خلال مواجهة الترجي التونسي، حيث يدرس الخواجة البرتغالى استمرار محمد صبحي فى حراسة عرين الزمالك، خلال مواجهة الترجي بعد المستوي الثابت الذى قدمه الحارس فى مواجهة بيراميدز بالدورى، على أن يستمر محمد عواد على مقاعد البدلاء، وهو الأمر الذى سيحسمه المدير الفني في التدريب الأخير قبل اللقاء.