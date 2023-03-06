شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتحدى المصري فى مواجهة مثيرة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق طلائع الجيش ضيفا ثقيلا على المصري البورسعيدي باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، في اطار منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفا.

فيما يحتل النادي المصري المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 20 مباراة، فاز في 5مط مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 18 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.

وأعلن طلائع الجيش جاهزية خالد قمر مهاجم الفريق للعودة للقائمة بداية من مواجهة المصرى البورسعيدى بعد غيابه عن المباريات الأخيرة بسبب تنفيذه لبرنامج تأهيلى للتعافي من شد فى العضلة الخلفية، بينما يفقد الفريق جهود لاعبه محمد فتح الله بسبب الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالدوري.

ويجهز حسام حسن، عبده يحيى مهاجم الفريق لقيادة هجوم المصري وذلك بعدما تعرض مروان حمدي للطرد في اللقاء الماضي أمام إنبي ليتأكد غيابه عن مباراة الطلائع، حيث عقد حسام حسن جلسة خاصة مع لاعبيه حذرهم خلالها من انتفاضة لاعبي طلائع الجيش في المباراة المقبلة بعد الهزيمة التي تلقاها في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.