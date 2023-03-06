شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستفسر من طبيب الأهلى عن موقف المصابين قبل مواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي ، من طبيب الفريق على موقف اللاعبين المصابين، ومدى جاهزية أى منهم للحاق بمباراة الفريق أمام المقاولون العرب غدا الثلاثاء فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين للإصابة أو عدم الجاهزية الفنية، مثل محمود كهربا وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وعمرو السولية وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

كان الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري المصري قد تعادل أمام الداخلية بهدف لمثله في مباراة بدأ فيها الأهلي بالتسجيل عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا، فيما أدرك أحمد رشيد هدف التعادل للداخلية قبل 3 دقائق من النهاية.

فيما رفض الزمالك وبيراميدز تضييق الفارق مع الاهلى وتأخرا خطوة جديدة بعدما انتهت مباراتهم معاً بالتعادل السلبى فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري المصري.