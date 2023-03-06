شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى عن مباراة فيوتشر والجيش الملكى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام في الثامنة مساء اليوم الإثنين المؤتمر الصحفي للمدير الفني لنادي فيوتشر علي ماهر للحديث عن مباراة الجيش الملكي المغربي باستاد السلام، في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي فيوتشر بالجيش الملكي يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي تجمع الفريقين بالقاهرة، حيث يتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً أسكو كارا التوجولي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

واستهل فيوتشر مشواره في دور المجموعات بالتعادل خارج الديار مع إسكو كارا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بنتيجة 2/0.

وطالب علي ماهر، الجهاز الطبي لفيوتشر بسرعة تجهيز المصابين واستعادتهم في أقرب فرصة، خاصة الثنائي، مروان محسن وحاجي باري، مهاجمي الفريق، حيث لا يتواجد لدى الفريق مهاجم بديل لأحمد عاطف في الفترة الأخيرة؛ بسبب الإصابات التي عصفت بلاعبي الفريق نتيجة ضغط المباريات.