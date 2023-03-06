شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى يخوض مرانه الأساسى على ملعب مواجهة الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الترجي التونسى مرانه الأساسى والختامى اليوم على ملعب برج العرب، استعدادًا لمواجهة الزمالك، حيث وصلت بعثة الفريق التونسى إلى القاهرة مساء الأحد، وأقام الفريق معسكر إعداد مغلقا استعدادًا للمباراة المرتقبة.

ويستضيف الزمالك نظيره الترجي في التاسعة مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الترجى التونسي بـ 9 نقاط، وحل المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، فاز في لقاء وحيد أمام شباب بلوزداد وخسر أمام الترجى وتعادل مع الزمالك، بينما جاء شباب بلوزداد ثالثاً برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات فاز في لقاء وحيد وخسر مباراتين، وتذيل الزمالك المجموعة بنقطة واحدة بعد خوضه 3 مباريات خسر مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.

فى السياق ذاته، يدرس جوسفالدو فيريرا، الدفع بأحمد فتوح الظهير الأيسر فى التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة الترجي، ويفكر فيريرا في الاعتماد على فتوح بالتشكيل أمام الترجي، بعدما شارك اللاعب فى الشوط الثانى من مواجهة بيراميدز الأخيرة بالدورى، كما يرغب البرتغالى فيريرا فى التدوير بين اللاعب لعدم التعرض للإرهاق، لاسيما أن فيريرا يرغب فى منح محمد عبد الشافي راحة من المشاركة الأساسية بمواجهة الترجى، نظرًا للاعتماد عليه فى الفترة الأخيرة.