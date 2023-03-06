شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يسعى للهروب من كمين الداخلية ومصالحة جماهيره بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الداخلية نظيره غزل المحلة فى الثالثة عصر اليوم، الاثنين، فى مباراة مثيرة باستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، في اطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتوقف رصيد فريق غزل المحلة بعد خسارته على أرضه مؤخرا من أسوان عند النقطة 27 محتلا المركز السابع، بينما يحل فريق الداخلية في الترتيب الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

ويعاني فريق الداخلية من غياب مدافعي الفريق محمد نجيب بسبب الإصابة ، وأحمد عبد الرسول بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام الاهلي والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما .

وكان مسئولو نادي الداخلية قد قرروا صرف مكافآت إجادة للاعبين عقب التعادل مع النادي الأهلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري، وذلك بعد الاداء المتميز للاعبين وادراك التعادل في اللحظات الأخيرة والفريق كان ناقص عدديا بعد طرد أحمد عبد الرسول في الدقيقة 80 من المباراة.

وفى المقابل، قرر مجلس ادارة نادي غزل المحلة خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب في الفريق بعد الخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف في الحولة العشرين ببطولة الدوري، بالإضافة الي سلسلة النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة.