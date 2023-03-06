شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى دورى سوبر السلة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن. وتقام 4 مباريات كالتالى: الأهلى مع الزمالك، وسموحة مع الجزيرة، ومصر للتأمين مع الاتحاد السكندرى، بالإضافة إلى المصرية للاتصالات مع طلائع الجيش.

وتوج فريق الاتحاد السكندرى بلقب السوبر بناءا على طلب من النادى الأهلى ، وهو ما وافق عليه اتحاد السلة ، على خلفية ما شهدته مباراة الفريقين من أحداث.

من ناحية أخرى تقرر هبوط فريق سيدات سلة الزمالك إلى الدرجة الثانية، بناء على طلب الزمالك الاعتذار والانسحاب من باقى مباريات الدور الثانى من بطولة الدورى.