شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يغادر إلى توجو اليوم لمواجهة أسكو كارا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، ظهر اليوم، الاثنين، إلى توجو لمواجهة فريق أسكو كارا فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد دي كودجي، في العاصمة التوجولية لومي، وهو ملعب من النجيل الصناعي، في الرابعة مساء بتوقيت لومي، السادسة بتوقيت القاهرة.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم سيلسو أرميندو، من موزمبيق، ويعاونه جيرسون دوس سانتوس المساعد الأول من أنجولا، وأرسينو مارينجولي، المساعد الثاني من موزمبيق، وسيموس بيرناردو الحكم الرابع من موزمبيق، ويراقب المباراة، الحاجي باباجانا من نيجيريا، ويراقب الحكام، شيكوودي كالسيتوس من نيجيريا، والمنسق العام مصطفى سالوي من المغرب، والمنسق الأمني جوليوس بن إمونيا من غانا.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق السماوى تدريبات استشفائية خفيفة، فور الوصول إلى العاصمة التوجولية لومي ويخوض مرانه الأساسي على ملعب المباراة غدًا الثلاثاء، والذى سيشهد تحديد الخطة الفنية والطريقة التي سيعتمد عليها البرتغالى جايمى باتشيكو في اللقاء.

ويرغب بيراميدز في العودة بالثلاث نقاط، خاصة وإن الجيش الملكي يحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 5 نقاط، وفيوتشر في المركز الثالث بنقطتين، وأسكو كارا في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.