موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يختتم الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة الترجى التونسى فى دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل السلبى مع بيراميدز فى الجولة الأخيرة للدوري المصري.

الزمالك فى ثلاث جولات بدور المجموعات بدوري الأبطال لم يعرف طريق الفوز، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحي على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السوداني على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا، قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس.

موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دوري الأبطال

يستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية بدوري الابطال

يحتاج الزمالك للفوز في جميع مبارياته المتبقية أمام الترجي في القاهرة ثم بلوزداد في الجزائر وأخيرا المريخ في مصر، لرفع رصيده إلى 10 نقاط وحفظ حظوظه قوية في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي تلك الحالة سيتعين على الزمالك التفوق في المواجهات المباشرة على المريخ تحسبا لتحقيق الفريق السوداني الفوز في مباراتيه المتبقيتين.

كما يمكن للزمالك التأهل في تلك الحالة حال خسارة الترجي مباراتيه المتبقيتين، أو خسارة مباراة والتعادل في أخرى، بشرط تفوق الأبيض أيضا في فارق الأهداف.

أما الفوز في مباراتين مع التعادل في الثالثة فسيرفع رصيد الزمالك إلى 8 نقاط على الأكثر، وحينها ستضعف حظوظه في التأهل، لكن هدايا المنافسين قد تصب في مصلحته.

وحال فوز الزمالك على الترجي والمريخ والتعادل أمام بلوزداد، فسيرتفع رصيد الأبيض إلى 8 نقاط ويمكنه حينها التأهل حال فوز الفريق التونسي على نظيريه السوداني والجزائري، وتعادل الأخيرين في مواجهتهما المباشرة.

وحال فوز الزمالك على الترجي وبلوزداد والتعادل مع المريخ، فسيرتفع رصيد الأبيض إلى 8 نقاط، ويمكنه التأهل أيضا حال خسارة الفريقين من الترجي وتعادلهما في مواجهتهما المباشرة.

أما في حالة فوز الزمالك على الترجي وأحد الفريقين والخسارة من الآخر فلن يتمكن الأبيض بأي حال من الأحوال من التأهل لأنه سيتم إقصاؤه حينها بسبب المواجهات المباشرة إن لم يكن بسبب النقاط.

أما في حالة فوز الزمالك على بلوزداد والمريخ والخسارة من الترجي فيمكنه التأهل في حالة خسارة الفريقين الآخرين أيضا من نظيرهما التونسي وانتهاء مباراتهما معا بالتعادل.

كما يمكنه التأهل أيضا حال خسارته من الترجي وفوزه على الفريقين الآخرين حال انتهاء المواجهات الـ3 الأخرى بين الفرق الثلاثة بالتعادل، حيث إن رصيده حينها سيصبح 7 نقاط، مقابل 14 للترجي و6 للمريخ و5 لبلوزداد.

يذكر أن لائحة التأهل عند التساوي تنص على اللجوء لنقاط المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في تلك المواجهات من أجل حسم المتأهل.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري الابطال

يعتلى الترجي التونسى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، ويليه المريخ السوداني وصيفًا بـ4 نقاط ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط.

1- الترجي التونسي في المركز الأول برصيد 9 نقاط

2- المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط

3- شباب بلوزداد الجزائري في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط

4- الزمالك في المرتبة الرابعة برصيد نقطة وحيدة

القناة الناقلة لمباريات الزمالك في دوري الابطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك في دوري أبطال افريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

طاقم تحكيم كاميرونى يدير مباراة الزمالك والترجى التونسى

يدير مباراة الزمالك والترجى الحكم الكاميروني نيجوا بلايز يوڤين حكم ساحة، ويعاونه مواطنيه إلڤيس چووي حكم مساعد أول و رودريچو مابيلي حكم مساعد ثاني وأنتوني ماكس حكم رابع.

ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله محمد، ويراقب الحكام الجزائري محمد بنوزه، وكيلي موكومواندا منسقة عام المباراة من رواندا، وندوا كريستيان منسق أمني من الكاميرون