شكرا لقرائتكم خبر عن كولر ينهى استعدادات الأهلى الليلة لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعدادا لخوض مباراته أمام المقاولون العرب غدا الثلاثاء، فى اللقاء المرجل من الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في البروفة الأخيرة التي يخوضها الفريق الأحمر قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراته ضد صن داونز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد مارسيل كولر محاضرات فنية مع لاعبي الأهلي لشرح خطة اللعب أمام المقاولون العرب، ونقاط القوة والضعف فى صفوف ذئاب الجبل وموقفه في وضعية الهجوم وكذلك في وضعية الدفاع وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه، قبل الاستقرار على التشكيل الذي سيخوض المباراة وفقا للخيارات المتاحة من اللاعبين المصابين.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

كان الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري المصري قد تعادل أمام الداخلية بهدف لمثله في مباراة بدأ فيها الأهلي بالتسجيل عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا، فيما أدرك أحمد رشيد هدف التعادل للداخلية قبل 3 دقائق من النهاية.

فيما رفض الزمالك وبيراميدز تضييق الفارق مع الاهلى وتأخرا خطوة جديدة بعدما انتهت مباراتهم معاً بالتعادل السلبى فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري المصري.