فيوتشر يطمئن على جاهزية عمر السعيد قبل مواجهة الجيش الملكي

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، على جاهزية عمر السعيد لاعب الفريق، بعد مشاركته فى التدريبات الجماعية وتعافيه من الإصابة، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام الجيش الملكي المغربي.

ويواصل فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر استعداداته لمواجهة الجيش الملكي المغربي، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأغلق الجهاز الفني لنادي فيوتشر، بقيادة علي ماهر، صفحة الدوري مؤقتاً بعد التعادل مع الاسماعيلي سلبياً فى الجولة 20 من عمر المسابقة المحلية، وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة بطل المغرب.

ويلتقى فيوتشر مع الجيش الملكي الأربعاء المقبل بالقاهرة، ويتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فيوتشر فى المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً إسكو كارا التوجولي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

واستهل فيوتشر مشواره فى دور المجموعات بالتعادل خارج الديار مع إسكو كارا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بنتيجة 2/0.