شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، استعداداته اليوم لمواجهة الأهلي فى المباراة المقرر إقامتها غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 17 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

وعاد فريق المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، إلى استئناف تدريباته، الجمعة الماضية، وذلك بعد انتهاء الراحة القصيرة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب الهزيمة أمام فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة 20 من الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 19 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات وتعادلوا في مثلهم وخسروا 3 لقاءات فقط، وسجل لاعبو المقاولون 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

وتعتبر هزيمة المقاولون العرب أمام فاركو، هي الهزيمة الأولى لذئاب الجبل في عام 2023، حيث لم يتعرض المقاولون للخسارة منذ بداية العام الجاري، بينما كان فريق المقاولون قد خسر أمام بيراميدز بهدفين نظيفين في 7 ديسمبر الماضي، ثم أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في 30 ديسمبر الماضي أيضاً.

ويستهدف فريق المقاولون العرب التواجد في المربع الذهبي بالدوري خلال الموسم الجاري للعودة إلى المشاركة في البطولات القارية والعربية.