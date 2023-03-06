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ربنا يبعد عنك اللي بيشكروا فيك وهمَّ كارهين.. عمرو أديب يعلق على إنجاز محمد صلاح التاريخي

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الشارقة - اميمة ياسر - أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالإنجاز التاريخي الذي حقّقه النجم المصري محمد صلاح بعدما أصبح الهداف التاريخي لنادي في .

وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "محمد صلاح دخل التاريخ من أوسع أبوابه ولن يلحق به أحد".

وأضاف: "هي دي الناس اللي بتشتغل وتتعب وتجتهد، يا جماعة شوفوا محمد صلاح أما يجيب جول بيعمل إيه.. صلاح سجل 129 هدف مع ليفربول".

وتابع: "إحنا مش عاوزين حاجة من صلاح تاني.. الراجل ده خلاص عمل تاريخه لو قعد في بيته النهارده يبقى اتعشت".

وأضاف: "محمد صلاح  كان بيسعى للحلم وباقي على تحقيقه 100 جول.. إحنا عندنا في مصر اللي بيسجل هدفين بيكون عايز يجدد عقده".

ووجه حديث لمحمد صلاح قائلا: "ربنا يباركلك ويبعد عنك الحاسدين واللي بيشكروا فيك وهمَّ كارهين والناس اللي بيحاولوا يوقعوك وهمَّ في السكة مبتسمين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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