ربنا يبعد عنك اللي بيشكروا فيك وهمَّ كارهين.. عمرو أديب يعلق على إنجاز محمد صلاح التاريخي

الشارقة - اميمة ياسر - أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالإنجاز التاريخي الذي حقّقه النجم المصري محمد صلاح بعدما أصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "محمد صلاح دخل التاريخ من أوسع أبوابه ولن يلحق به أحد".

وأضاف: "هي دي الناس اللي بتشتغل وتتعب وتجتهد، يا جماعة شوفوا محمد صلاح أما يجيب جول بيعمل إيه.. صلاح سجل 129 هدف مع ليفربول".

وتابع: "إحنا مش عاوزين حاجة من صلاح تاني.. الراجل ده خلاص عمل تاريخه لو قعد في بيته النهارده يبقى اتعشت".

وأضاف: "محمد صلاح كان بيسعى للحلم وباقي على تحقيقه 100 جول.. إحنا عندنا في مصر اللي بيسجل هدفين بيكون عايز يجدد عقده".

ووجه حديث لمحمد صلاح قائلا: "ربنا يباركلك ويبعد عنك الحاسدين واللي بيشكروا فيك وهمَّ كارهين والناس اللي بيحاولوا يوقعوك وهمَّ في السكة مبتسمين".