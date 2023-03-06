شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين 6 - 3 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم، الاثنين، منافسات الجولة 21 من الدورى المصري الممتاز هذا الموسم، والتي انطلقت أمس الأحد، وتقام مباراتان مهمتان، ويستقبل الداخلية نظيره غزل المحلة، بينما يحل الطلائع ضيفا على المصري البورسعيدي.

ويتصدر النادي الأهلي جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة، وفي المركز الثاني بيراميدز برصيد 39 نقطة، وثالثاً يأتي فريق فيوتشر برصيد 39 نقطة أيضاً، ويحل الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، والزمالك فى المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

في المباراة الأولى، يستقبل فريق الداخلية نظيره غزل المحلة في الثالثة عصر اليوم الاثنين في مباراة مثيرة على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، في اطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

في لقاء آخر، يحل فريق طلائع الجيش ضيفا ثقيلا على المصري البورسعيدي على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الخامسة مساء اليوم الاثنين، في اطار منافسات الأسبوع الحادي والعشرون من الدوري الممتاز هذا الموسم.