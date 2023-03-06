شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين 6 - 3 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر
ويتصدر النادي الأهلي جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة، وفي المركز الثاني بيراميدز برصيد 39 نقطة، وثالثاً يأتي فريق فيوتشر برصيد 39 نقطة أيضاً، ويحل الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، والزمالك فى المركز الخامس برصيد 33 نقطة.
في المباراة الأولى، يستقبل فريق الداخلية نظيره غزل المحلة في الثالثة عصر اليوم الاثنين في مباراة مثيرة على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، في اطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.
في لقاء آخر، يحل فريق طلائع الجيش ضيفا ثقيلا على المصري البورسعيدي على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الخامسة مساء اليوم الاثنين، في اطار منافسات الأسبوع الحادي والعشرون من الدوري الممتاز هذا الموسم.