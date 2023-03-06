شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تأهل الأهلى لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعد ثلاثية القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلي فوزًا مهمًا على ضيفه القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد، سجلها محمد شريف وأحمد قندوسي ورأفت خليل، في اللقاء الذى أقيم أمس باستاد الأهلى والسلام.

وبات هذا الفوز هو الأول الذي يحققه الأهلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعرض للهزيمة من الهلال السوداني 0-1، وتعادل مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 2-2.

وبذلك، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات، يحتل بها المركز الثالث في المجموعة، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر صن داونز، ونقطتين خلف الهلال صاحب المركز الثاني.

الأهلي هو الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، وهو وصيف النسخة الماضية من البطولة التي تُوج بها الوداد المغربي.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام صن داونز

سيكون الأهلي على موعد مع مواجهة صعبة، يوم الجمعة المقبل، حين يحل ضيفا على المتصدر صن داونز، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

سيناريوهات تأهل الأهلى لدور الثمانية الافريقى

السيناريو الأول

فى حال فوز الأهلي في مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقي النتائج.

السيناريو الثانى

أما فى حال فوز الأهلي على الهلال السوداني، والتعادل مع ماميلودي صن داونز والوصول لـ11 نقطة، يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

السيناريو الثالث

أما إذا فاز الأهلي في الفوز على الهلال السوداني، والخسارة أمام ماميلودي صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا1 - صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

2 - الهلال السوداني (لعب 3 مباريات) وحصد 6 نقاط.

3 - الأهلي (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميروني (لعب 3 مباريات) بدون نقاط.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى في دوري الابطال تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.