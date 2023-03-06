شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب بالجملة للأهلى قبل رحلتى جنوب أفريقيا والكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الأهلي بعدة مكاسب بعد فوزه على القطن الكاميروني في المباراة التي جمعتهما أول أمس والمؤجلة من الجولة الافتتاحية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على المستوى الفني وعلى موقفه في المنافسة بعد تحقيق أول انتصار في دور المجموعات والوصول للنقطة الرابعة بمشواره في دور المجموعات القاري.

ويطير الأهلي في رحلة داخل أدغال أفريقيا، وتحديدا إلى جنوب أفريقيا ثم الكاميرون عقب خوض مباراته ضد المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 للدوري.

ومن أبرز المكاسب التي حققها الأهلي هي العودة لطريق الانتصارات والخروج بأول ثلاث نقاط في صراع المنافسة على حجز بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي للبطولة الأفريقية، بعد فقدان 5 نقاط في مباراتيه الأوليين أمام الهلال السوداني وصن داونز.

كما حقق الأهلي مكاسب على المستوى الفني عقب الفوز على القطن الكاميروني، أبرزها تألق الجزائري أحمد قندوسي، الذي قدم أداءً طيبًا في مباراة القطن، ونجح في تسجيل هدف وساهم في تسجيل الهدف الثالث، ونجح في حل أزمة المركز رقم 10 والتي عانى منها الأهلي في الفترة الماضية بسبب تراجع مستوى محمد مجدي أفشة.

كما نجح الأهلي في تحقيق الفوز رغم الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوفه، مثل أحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود متولي وعمرو السولية وخالد عبد الفتاح ومحمود كهربا.

مكاسب الأهلي لم تتوقف عند هذا الحد، بل شهدت عودة أكثر من لاعب للتألق مثل طاهر محمد طاهر، الذي كان أحد نجوم المباراة وصنع الهدف الأول وساهم في الهدف الثاني، كما عاد علي معلول للتألق بعد فترة من تذبذب مستواه بسبب شكواه من الإجهاد.

وأخيرا توجد مكاسب أخرى، وهي منح الفرصة للاعبين الشباب للمشاركة في المباريات من أجل تجهيزهم ومنحهم فرصة لاكتساب الخبرات، مثل رأفت خليل الذي سجل الهدف الثالث لفريقه وكذلك محمد أشرف وأحمد نبيل كوكا، والذين شاركوا في الشوط الثاني من عمر المباراة.