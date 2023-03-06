شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى النفسى السابق: تعيين معد نفسى تأخر كثيرا وعملت مع جوزيه بالصدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فكرى، الطبيب النفسى السابق للنادى الأهلى، أن خطوة تعيين النادى الأهلى معد نفسى تأخرت كثيرا، خاصة أن العالم كله حاليا يستعين بالطبيبب النفىسى فى الأجهزة الفنية.

وقال محمد فكرى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "إن خطوة تعيين النادى الأهلى معد نفسى تأخرت كثيرا، ولكن هى خطوة مهمة جدا فى ظل الظروف التى يعانى منها الأهلى حاليا من ضغط المباريات والموقف الصعب فى أفريقيا".

وأضاف طبيب الأهلى النفسى السابق: "دول العالم استعانت بأطباء نفسيين فى الأجهزة الفنية، وهو ما كان له مردود إيجابي على مستويات اللاعبين فى البطولات المختلفة".

وتابع محمد فكرى: "العمل مع جوزيه جاء بالصدفة، ولم يكن هناك قبول فى البداية، حيث قابلت جوزيه وقلت له اللاعبين يحتاجون إلى تدريبات الاسترخاء، بعدما وجدت العصبية تظهر على أدائهم، وفى اليوم التالى جاءنى اتصال من الأهلى للعمل مع اللاعبين بهذه التدريبات".

وأضاف طبيب الأهلى السابق: "الإعداد النفسى للاعبين ساعد فى الحصول على بطولة أفريقيا 2012 بعد أحداث بورسعيد وتوقف الدورى".

أنهت إدارة النادي الأهلي الاتفاق مع الدكتور أحمد أبو الوفا، استشاري الطب النفسي، للجهاز الطبي للفريق الأحمر، بناءً على طلب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وبدأ أحمد أبو الوفا مهام عمله مع فريق الأهلي بدءا من الأحد، حيث يأتي انضمام المعد النفسي لجهاز الأهلي ضمن خطط كولر للارتقاء بحالة اللاعبين النفسية والذهنية.

يذكر أن أحمد أبو الوفاء من خريجي كلية الطب جامعة الأزهر عام 2007 وحصل على شهادة الماجستير فى الطب النفسي والأعصاب من نفس الجامعة، وعمل بالعديد من التدريبات المتخصصة فى العلاج النفسي.