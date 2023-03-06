شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: ندرس تعيين مدير فنى لاتحاد الكرة والأقرب أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، عضو اتحاد الكرة المصرى، أن نتائج منتخب الشباب كانت مفاجأة غير متوقعة رغم إعداده بشكل جيد لأمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وقال حازم إمام، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "نتائج منتخب الشباب مفاجأة غير متوقعة، وقمنا بتجهيز منتخب الشباب بشكل جيد ولعب 46 مباراة ودية من أجل التجهيز لبطولة أمم أفريقيا للشباب وخاضوا بطولتين عربية ومباريات ودية مع فرق الدورى ومنتخبات أفريقية".

وتابع حازم إمام: "الخوف وعدم التركيز سبب تراجع لاعبى منتخب الشباب، وسيتم وضع استراتيجية لتجميع اللاعبين كل شهر حتى لو 3 أيام فقط من أجل التجانس وفهم طريقة اللاعب".

وأضاف عضو اتحاد الكرة: "منتخب الشباب كان يفوز دائما فى المباريات الودية ويسجل ولكن فى المباريات الرسمية لم يسجل ويهدر فرص سهل، يعنى رأفت خليل لاعب مميز سجل هدفا جميلا ولكنه أهدر فرص انفراد أمام نيجيريا بشكل عجيب".

وأوضح حازم إمام: "من ضمن الأفكار التى ندرسها وجود مدير فنى لاتحاد كرة القدم، واتفقنا بالإجماع على هذه الخطوة وسيكون اجنبى ولكن لم نتفق حتى الآن على هذه الخطوة".

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تجميد مستحقات الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر بعد خروج المنتخب من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر وعدم التأهل لبطولة كأس العالم.

ورفض اتحاد الكرة صرف راتب شهر فبراير الماضى للجهاز الفنى للمنتخب، بجانب بعض المكافآت المتأخرة للجهاز الفنى بعد الأداء المخيب للآمال فى البطولة.