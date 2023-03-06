شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يستقر على ضم 7 محترفين لقائمة المنتخب أمام مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على ضم 7 لاعبين محترفين لقائمة الفراعنة في معسكر مارس الذي ينطلق بعد أقل من اسبوعين، استعدادا لمباراتي مالاوي.

وقرر فيتوريا ضم اللاعبين المحترفين: "محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد حجازي وطارق حامد ثنائي اتحاد جدة السعودي، وعمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني، وأحمد حسن كوكا مهاجم قونيا سبور التركي، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي".

وتأكد غياب محمد النني، لاعب آرسنال، عن المعسكر للإصابة، فيما تحسم التقارير الطبية الموقف النهائي لمحمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور التركي الذي تعرض للإصابة أمس.

واقترب موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول استعدادا لمباراتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب مالاوي يوم 24 مارس في التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.