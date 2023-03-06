شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المصريين المرشحين للفوز بميدالية فى بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الثلاثاء، أولى بطولات سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث للرجال والسيدات لموسم 2023 والتي تستضيفها مصر حتى الثاني عشر من الشهر ذاته.

وتشهد المنافسات التي تقام بالقاهرة مشاركة 35 دولة بتواجد ما يقارب 156 لاعبا ولاعبة، ويشارك المنتخب المصري بـالحد الأقصى المسموح به للدولة المنظمة وهو 12 لاعبا و 12 لاعبة.

وتشهد قائمة الرجال تواجد كلا من: "إسلام حامد، أحمد أشرف، أحمد الجندي، مهند طارق، محمد الجندي، معتز وائل، عمر وائل، يوسف عليان، محمد حسام، مصطفى أبو عامر، مازن طارق، محمد شريف"، فيما يضم فريق السيدات "هايدي عادل، سلمى أيمن، أميرة قنديل، ملك اسماعيل، أريج سرحان، زينة عامر، هانيا أبو بكر، جنة وليد، فريدة أبو هاشم، نجوى حسين، جنا عطية، نوران البحيري".

ونرصد في السطور التالية أهم النتائج التي حققتها مصر في سلسلة البطولات العالمية خلال العام الماضي وأبرز الأسماء المرشحة للوقوف على منصة التتويج بالنسخة القادمة.

البداية مع البطل أحمد الجندي صاحب فضية طوكيو 2020 والذي عاني من الإصابة على مستوى الكتف، وغاب عن المشاركة في البطولات بسبب خضوعه لعملية جراحية خلال مايو الماضي، لكنه تمكن من المشاركة في بطولة العالم الأخيرة بالإسكندرية وحصل على المركز الخامس رغم قصر فترة الإعداد، ومن المتوقع أن ينافس على ميدالية في كأس العالم القادمة لتكون باكورة الميداليات بالموسم الجديد.

محمد الجندي الشقيق الأصغر لأحمد والمتوج بالميدالية الفضية في بطولة العالم يوليو الماضي بالإسكندرية يسعى للاستمرار على منصة التتويج من أجل مواصلة الحلم بالوقوف بجوار شقيقه والفوز بميدالية عالمية جديدة، خاصة وإنه يعتلي صدارة الترتيب العالمي على صعيد الناشئين وفاز بجائزة أفضل ناشئ في العالم لعام 2022.

قائد المنتخب إسلام حامد حقق فضية زوجي الرجال ببطولة العالم الأخيرة بالإسكندرية مع زميله أحمد أشرف، ويعمل على محاولة تكرار نفس الإنجاز خلال أولى بطولات الموسم.

ويأمل معتز وائل أفضل لاعب شاب في العالم 2022 وصاحب ذهبية الفردي ببطولة العالم تحت 19 عاما في إيطاليا، أن يحقق أول ميدالية له على صعيد الرجال.

مهند طارق واحد من الأسماء التي تسعى للتألق بالموسم الحالي، خاصة أنه قد حصل على برونزية كأس العالم في بلغاريا، وذهبية الزوجي المختلط مع سلمى أيمن في نسخة القاهرة، وبرونزية نفس المسابقة في كأس العالم بأنقرة التركية.

كما تأمل سلمى أيمن عبد المقصود أن تكون ضربة البداية للموسم قوية خاصة أنها قد فازت بالميدالية الذهبية لمنافسات فردى السيدات في بطوله المجر الدولية، وفازت بذهبية الزوجي المختلط في نسخة العام الماضي من تلك البطولة مع زميلها مهند طارق، وبرونزية كأس العالم بالمجر في شهر أبريل من العام الماضي.

وتسعى كابتن منتخب السيدات هايدي عادل للفوز بميدالية جديدة تضاف لرصيدها، بعد الحصول على العديد من الميداليات في كأس العالم بالموسم الماضي، ومنها ذهبية الزوجي المختلط في المجر مع زميلها نور الدين كريم، والفوز بذهبية زوجي السيدات ببطولة العالم في الإسكندرية مع أميرة قنديل.

كما حققت البطلة ملك إسماعيل العديد من الميداليات على مستوى الناشئات والشابات إلى جانب زوجي السيدات وزوجي المختلط للكبار، وتأمل تحقيق ميدالية على مستوى فردي السيدات قبل عام من الدورة الأولمبية المقررة في باريس الصيف القادم.

ويتكون المنتخب الوطني للخماسي الحديث من لاعبي منتخبات الكبار والناشئين والشباب تحت قيادة رؤوف حسام المدير الفني، وياسر حفني المستشار الفنى ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير الفنى للناشئين وإيهاب سيد المدير الفنى للشباب.