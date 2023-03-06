الامارات | «حتا» يحتفظ بصدارة «الأولى».. و«الصقور» يكسب قمة دبا الحصن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق حتا فوزاً صعباً على ضيفه فريق بينونة، بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ24 لدوري الدرجة الأولى، ليحافظ على صدارة الترتيب برصيد 50 نقطة، مقابل 15 نقطة لفريق بينونة.

وقلب حتا تأخره بهدف حتى قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، إلى فوز مستحق ومهم، إذ سجل لفريق بينونة بدر محمد العطاس في الدقيقة 43، وسجل لحتا محمد ريحانية في الدقيقة 75، والبرازيلي ميشيل تي فيردي في الدقيقة 87.

وحصل لاعب فريق بينونة خالد المنصوري على بطاقة حمراء في الدقيقة 90.

وقي قمة الجولة الـ24 فاز فريق الإمارات (الصقور) على دبا الحصن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت في استاد نادي الإمارات، ليصعد «الصقور» للمركز الثالث برصيد 44 نقطة، بينما تجمد رصيد دبا الحصن عند النقطة 45 في المركز الثاني، وكان دبا الحصن هو البادئ بالتسجيل عن طريق البرازيلي كايو روزا في الدقيقة 37، ونجح الإمارات (الصقور) في قلب النتيجة محققاً ريمونتادا كبيرة بعد أن تمكن من تسجيل التعادل عبر البرازيلي واندرسون كوستا في الدقيقة (45+5) فيما سجل اللاعب أحمد عيسى الهدف الثاني في الدقيقة 48، وجاء الهدف ثالث عبر البرازيلي كوستا في الدقيقة 75، فيما أضاف فهد بدر الهدف الرابع في الدقيقة 78.

وفي مباراة ثالثة فاز الفجيرة بملعبه على «غلف إف سي» بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل لفريق «غلف إف سي» السنغالي فالو ميندي في الدقيقة 14، بينما سجل للفجيرة البرازيلي بيرتينو جواو ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق (34 - 48 - 50).

وأصبح رصيد الفجيرة 26 نقطة في المركز 14، بينما «غلف إف سي» في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة.

كما تعادل العربي مع مصفوت 2-2 في المباراة التي أقيمت في ملعب العربي حيث سجل لمصفوت إبراهيم خميس في الدقيقة 74، بينما سجل للعربي المقيم العماني فارس الجابري 82، وأصبح رصيد مصفوت 37 نقطة في المركز الخامس، والعربي 35 في المركز السادس.

حتا في المركز الأول بـ50 نقطة.. ودبا الحصن ثانياً بـ45، والإمارات ثالثاً بـ44.