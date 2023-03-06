الامارات | تتويج النجار والغصين في بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت البطولة الرابعة للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي استضافتها صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، تتويج علي النجار بطلاً للإمارات تحت 14 سنة لوزن أقل من 40 كغم بعد تغلبه في النزال النهائي على اللاعب راكان اليماحي، فيما تمكن اللاعب سلطان الغصين من التتويج بطلاً للإمارات تحت 18 سنة لوزن الريشة 65.8 كغم بعد تفوقه في النزال النهائي على سالم الشامسي.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عبدالمنعم الهاشمي: «بطولة أخرى ترسّخ مكانة أبوظبي واحدة من أهم مدن رياضة الفنون القتالية المختلطة، ووجهة مفضلة ودائمة للأبطال من كل مكان». وأكد أن هذه البطولات خطوة مهمة في إطار التحضيرات لاستضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي بشهر أغسطس المقبل، ونوّه بأن الهدف الأساسي تجهيز منتخب وطني يضم خيرة اللاعبين الموهوبين الحريصين على التمثيل المشرف للدولة، وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة.