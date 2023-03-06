الامارات | حمدان بن محمد يوجّه بالتبرع بقيمة جوائز «F3» و«ناس» للأعمال الخيرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اختتمت أمس، منافسات النسخة الرابعة من «الألعاب الحكومية» التي أقيمت منافسات فئاتها الأربع على مدار أربعة أيام بمشاركة 164 فريقاً من داخل الدولة وخارجها، حيث حظيت بشراكة رسمية مع موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وبالتعاون مع «مجلس دبي الرياضي».

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالمستوى التنافسي الرفيع الذي أظهره المشاركون خلال النسخة الرابعة من الألعاب الحكومية، منوهاً سموه بدورها المهم في تعزيز الروح الإيجابية وترسيخ قيمة العمل الجماعي والتناغم بين أفراد المجتمع ومكوناته المتنوّعة للعمل بروح الفريق الواحد، وهو ما تسعى الألعاب الحكومية إلى تحقيقه وصولاً إلى توطيد أواصر العلاقات المتميزة بين الجهات الحكومية المحلية، ونظيراتها من مختلف الحكومات الإقليمية والدولية من خلال الفعاليات الرياضية.

وهنّأ سمو ولي عهد دبي، جميع الفرق المشاركة لما أظهرته من التمسك بالروح الرياضية وترجمة أهداف البطولة ولا سيما رفع الوعي بضرورة الاهتمام باللياقة البدنية والذهنية العالية، وتكريس مفهوم التعاون للوصول إلى تحقيق النجاح، متمنياً لهم التوفيق في الدورات القادمة، ومؤكداً أهمية بقاء الأبطال وعموم المشاركين على أهبة الاستعداد وأعلى درجات اللياقة والتركيز، ونقل رسالة الألعاب الحكومية إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم.

وفي إطار المسؤولية المجتمعية، وجّه سمو ولي عهد دبي بالتبرع بقيمة الجوائز التي فاز بها كل من «F3» و«ناس»، لتكون المبادرة بمثابة حافز على إعلاء قيم التعاضد والتعاون والتكاتف لصالح الأعمال الخيرية.

تتويج

وتوّج الفائزين الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وعبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام «دي بي ورلد» الإمارات وجافزا.

فئة جديدة

وأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة فئة جديدة لصغار السن (الأشبال) في الألعاب الحكومية لتحفيزهم وتشجيعهم على تبني قيم التفكير الاستراتيجي وروح الفريق الواحد المتمتع بالقوة الذهنية والبدنية، حيث ستقدم لهم تجربة تغني شخصيتهم وتحفزهم على تطوير أنفسهم، مؤكداً سموه أن دبي في سعيها لبناء مستقبل أفضل إنما تضع في اعتبارها النشء الذين سيتابعون غداً مسيرة البناء والتميز. كما أعلن سموه عن تشكيل أول فريق لـ«F3» لصغار السن لبدء الاستعداد للدورة القادمة.

أبطال الألعاب الحكومية

وشهد اليوم الرابع تتويج الفرق الفائزة في ختام منافسات اليوم الأخير من «الألعاب الحكومية»، حيث ضمت قائمة المتوجين فريق «F»3 لفئة تحدي الحكومة للسيدات، وفريق الدفاع المدني في دبي لفئة تحدي الحكومة للرجال، وفريق باركور دبي لتحدي المجتمع، وفريق كوبنهاغن من الدنمارك في فئة تحدي المدن.

وتفصيلاً، جاءت النتائج ضمن فئة تحدي الحكومة للسيدات، في المركز الأول فريق «F3»، وفي المركز الثاني حل فريق القيادة العامة لشرطة دبي، في حين حل في المركز الثالث فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

أمّا في فئة تحدي الحكومة للرجال فقد حل بالمركز الأول فريق الدفاع المدني بدبي، وفي المركز الثاني حل فريق شرطة أبوظبي، وحل في المركز الثالث فريق القيادة العامة للحرس الأميري بالشارقة.

وفي نتائج فئة تحدي المجتمع فقد حصد المركز الأول فريق باركور دبي، وفي المركز الثاني حل فريق سبيرت ليفل، وحل في المركز الثالث فريق ناس.

وأما في فئة تحدي المدن فقد حل بالمركز الأول فريق مدينة كوبنهاغن من الدنمارك، وفي المركز الثاني حل فريق مدينة بريسبن من أستراليا، وفي المركز الثالث حل فريق مدينة دانسك من بولندا.

حمدان بن محمد يوجّه باستحداث فئة جديدة لصغار السن، ويُعلن تشكيل أول فريق لـ «F3».

تميز التنظيم

حظيت النسخة الرابعة من «الألعاب الحكومية»التي أقيمت في الفترة من 2-5 مارس الجاري، بإقبال جماهيري كبير، حيث شهدت المنافسات التي جرت خلال أيام البطولة، حضوراً مجتمعياً تجاوز الـ11 ألف متفرج وعائلاتهم، مما يؤكد مكانة الألعاب بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب مشاركة واسعة من قبل قيادات مؤسسية ضمن الفرق ما يذكي الروح التنافسية ويكرس مبدأ الفريق الواحد، وسط أجواء رياضية متميزة حفلت بالمنافسات الإيجابية وروح التناغم المجتمعي والعمل الجماعي.

وشارك في هذه الدورة 82 فريقاً في فئة تحدي الحكومة للرجال، و27 فريقاً في فئة تحدي الحكومة للسيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و27 فريقاً في فئة تحدي المدن، وبلغت جائزة المركز الأول نصف مليون درهم، والثاني ربع مليون درهم، والثالث 150 ألف درهم، وذلك لكل الفائزين الثلاثة من جميع الفئات.

نتائج الدورة الرابعة

• بطل تحدي الحكومة للسيدات - فريق «F3».

• بطل تحدي الحكومة للرجال - فريق الدفاع المدني - دبي.

• بطل تحدي المجتمع - فريق باركور - دبي.

• بطل تحدي المدن - فريق كوبنهاغن - الدنمارك.