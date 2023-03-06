الامارات | «دورينا».. العين يتقدم وشباب الأهلي في الطريق الصحيح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبقت الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين على المنافسة المحتدمة والفارق المتقارب بين فرق القمة، بيد أن اللافت كان الخسارة الجديدة لفريق الشارقة على يد الجزيرة 2-3، والثانية على التوالي للفريق بعد أن كان خسر أمام خورفكان في الجولة 17، وهو أمر محير لجمهوره، خصوصاً أنه فاز قبل أسبوع على العين في كأس السوبر. وابتعد بذلك الشارقة عن شباب الأهلي المتصدر بفارق خمس نقاط.

وشهدت الجولة استمرار سيطرة شباب الأهلي على القمة، إذ يواصل طريقه بثبات رغم الفارق البسيط بينه وبين مطارديه. وكان قد فاز على كلباء في مباراة قوية، في انتظار المواجهة المقبلة الصعبة أمام الجزيرة، وقد تحدد مدى قدرة الفريق على الحفاظ على القمة. ورغم خسارته كأس السوبر، لكن العين يتقدم بثبات في الدوري، وانتصاراته متتالية، وبات يشكل خطراً كبيراً على فرق القمة. ونجح العين في اقتناص ثلاث نقاط مهمة من صاحب المركز الأخير في الدوري، دبا، وفاز بثلاثية نظيفة حافظت على بقائه وسط الكبار والمنافسة على لقب الدوري.

الجزيرة ورغم فوزه الثمين على الشارقة، لكنه لايزال سادساً، بينما الشارقة خامساً. في المقابل، الوصل بما يملكه من لاعبين مميزين وجهاز فني محنك حافظ على مكانه في الوصافة بفارق نقطة عن شباب الأهلي. وسيكون الوصل أمام اختبارات صعبة في الجولات المقبلة.

وحافظ الوحدة على حظوظه في المنافسة بتحقيق فوز صعب على النصر الجريح في مباراة كان «العميد» الطرف الأفضل والأكثر استحواذاً، إلا أن الفوز كان في مصلحة الوحدة ليبقى على بُعد نقطتين من المتصدر. ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً من خلال حساب الصحيفة على «تويتر» عن فريق الشارقة وسبب تذبذب نتائجه: «شاركنا الرأي.. ما سبب تذبذب نتائج فريق الشارقة في مباريات دوري أدنوك للمحترفين؟ وتم رصد أربع إجابات هي: «مزاجية الأداء، الإدارة الفنية، خلل في اللاعبين الأجانب، أخطاء دفاعية». وخلال التصويت الذي شارك فيه 89 مشاركاً اختار 35% مزاجية الأداء، والنسبة نفسها رأت أنها مسؤولية الإدارة الفنية، في حين اختار 15% «خلل في اللاعبين الأجانب»، وبالنسبة نفسها الأخطاء الدفاعية. وأكد المحلل الفني، خالد عبيد، أنه يتوقع أن تظهر بشكل واضح ملامح بطل الدوري في الشهر الجاري، على أن يشتعل الوضع مع الفرق المتصارعة على البقاء. وأكد أن الجولة شهدت نتيجة واحدة غير متوقعة وهي فوز الجزيرة على الشارقة.

وقال خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «هذه الجولة لم يكن فيها شيء غير متوقع، باستثناء فوز الجزيرة، الذي أصبح لغزاً محيراً على مستوى الأداء والنتائج، ففي المباريات التي يتوقع أن يفوز فيها يخسر، والعكس صحيح. الأسبوع المقبل سيشهد مباريات أكثر شراسة، وسيكون لها تأثير على مستوى أداء بعض الفرق لارتفاع وتيرة المنافسة على الصدارة».

وأضاف: «فرق الوسط لا تعيش هذا التوتر لأنها في بر الأمان، وتلعب لتحسين المراكز وهذا يسبب ازعاجاً للفرق التي تنافس على لقب الدوري، في المقابل في قاع الدوري، لا جديد يذكر سواء على مستوى الأداء أو النتائج، رغم التعاقدات الجديدة».

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.