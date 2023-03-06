الامارات | 8 ميداليات لنادي الفجيرة للفنون القتالية في «دولية الكاراتيه»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نادي الفجيرة للفنون القتالية بثماني ميداليات خلال مشاركته في بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للكاراتيه التي نظمها نادي الشارقة الرياضي، محققاً ثلاث ميداليات فضية لكل من سالم أحمد وعاصم أحمد ومحمد علي، وخمس برونزيات لكل من هدى محمد وندى أحمد وخالد عبدالله وعلي خالد ومحمد عبدالله.