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الامارات | 8 ميداليات لنادي الفجيرة للفنون القتالية في «دولية الكاراتيه»

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الفجيرة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ميداليات لنادي الفجيرة للفنون القتالية في «دولية الكاراتيه» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نادي الفجيرة للفنون القتالية بثماني ميداليات خلال مشاركته في بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للكاراتيه التي نظمها نادي الشارقة الرياضي، محققاً ثلاث ميداليات فضية لكل من سالم أحمد وعاصم أحمد ومحمد علي، وخمس برونزيات لكل من هدى محمد وندى أحمد وخالد عبدالله وعلي خالد ومحمد عبدالله.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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