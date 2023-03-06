الامارات | فوز «خورفكان» و«دبي» في دوري الكراسي المتحركة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نادي خورفكان لأصحاب الهمم على نادي الثقة للمعاقين بنتيجة 68 - 44،

في إطار الجولة الخامسة من الموسم الرياضي المحلي للجنة البارالمبية الوطنية لدوري كرة السلّة على الكراسي المتحركة، التي أقيمت أول من أمس على أرضيّة صالة نادي خورفكان. وفي مباراة ثانية فاز فريق نادي دبي لأصحاب الهمم بنتيجة 66- 33 على ضيفه فريق نادي العين لأصحاب الهمم.