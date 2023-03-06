الامارات | «الإمارات» بطلاً لكأس دبي الذهبية للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز فريق «الإمارات» لقب كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو 2023، بفوزه على فريق «الحبتور ايفزا» 10-7، في المباراة النهائية أمس، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي.

وكانت البطولة انطلقت في 15 فبراير الماضي، وشارك فيها ثمانية فرق، بهانديكاب 20 جول، وأسدل الستار على منافساتها مساء أمس، وسط مهرجان احتفالي كبير.

وتضمن اليوم الختامي للبطولة أيضاً فوز فريق «ذئاب دبي كافو» بكأس «بنتلي» بتغلبه على فريق «غنتوت» 11-8 في مباراة الترضية بين صاحبي المركزين الخامس والسادس. وأشاد رئيس اتحاد الإمارات للبولو محمد الحبتور، بما حققته كأس دبي الذهبية من نجاحات على مدار تاريخها في 14 نسخة أقيمت منها حتى الآن. وقال: «ما تحقق في الموسم الحالي هذا العام يدعونا للتفاؤل بمستقبل البولو في الإمارات، وتأثيرها الإيجابي المرتقب على الترويج للسياحة في الإمارات، لتكون إحدى الوجهات السياحية الرياضية المميز أسوة ببقية الألعاب الرياضية، بفضل تضافر الجهود وتعاون الجميع».

ووجه رئيس اتحاد البولو التهنئة لفريق «الإمارات» وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على فوز فريقها بكأس البطولة، كما هنّأ فريق ذئاب دبي على الفوز بكأس بنتلي.