الامارات | منتخب «الشاطئية» يدشن تدريباته في تايلاند تحضيراً لـ «الآسيوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية أمس، أولى حصصه التدريبية في تايلاند، ضمن محطة إعداده الأخيرة، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023 في مدينة بتايا، والمقرر من 16 إلى 26 الجاري. وكان أبيض الشاطئية غادر مساء أول من أمس، إلى معسكره في تايلاند. وضمت بعثة المنتخب 12 لاعباً، هم، محمد الجسمي، حميد جمال، أحمد بشر، وليد بشر، هيثم الكعبي، كمال علي، علي محمد، وليد محمد، عباس علي، راشد عيد، عبدالله دهقاني، عبدالله عباس.

ويخوض المنتخب وديتين أمام الصين وقيرغيزستان 11 و13 الجاري. ويلعب المنتخب في نهائيات البطولة ضمن المجموعة الثانية مع أوزبكستان وماليزيا وإيران. ويفتتح المنتخب مبارياته 16 الجاري أمام أوزبكستان، ثم في 18 منه أمام ماليزيا، ويختتم الدور الأول بلقاء إيران 20 الجاري.