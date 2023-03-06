الامارات | «مغامرة» البطائح تقلق عجمان في الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقص عجمان والبطائح شريط مباريات ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، عندما يلتقيان اليوم الساعة 5:30 مساءً على استاد راشد في عجمان. وتقلق «مغامرة» البطائح في الكأس فريق عجمان. وكان البطائح صاحب المفاجأة الكبيرة حين أقصى كلباء من ثمن النهائي، بعد أن حقق ريمونتادا وتعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي، ثم فاز بركلات الترجيح. في المقابل، بلغ عجمان ربع النهائي بعد الفوز على الحمرية 2-صفر.

ويدخل عجمان مباراة اليوم منتشياً من فوزين متتاليين في الدوري على دبا وبني ياس بالنتيجة نفسها 3-2. ورغم استعادته توهجه، فإن الفريق مازال يعاني في خط الدفاع، حيث استقبلت شباكه 17 هدفاً في المباريات الست التي لعبها في إياب الدوري حتى الآن، رغم أن عجمان لم يستقبل في الدور الأول سوى 10 أهداف فقط، إذ احتل المركز الثاني وقتها كأقوى خط دفاع في الدوري خلف الشارقة.

وسيكون الخطأ ممنوعاً على عجمان، إذا ما أراد بلوغ الدور نصف النهائي، خصوصاً أن البطائح يملك لاعبين أقوياء من الناحية الهجومية، ولم يغيبوا عن التهديف في المباريات الأخيرة بالدوري. ويستبشر أنصار عجمان خيراً بعودة قائد الدفاع ميرال، بعدما ظهر في مباراة بني ياس، وكان واضحاً على عجمان تأثره البالغ بغيابه في مباريات سابقة.

في المقابل، يريد البطائح الاستمرار في مفاجآته بالكأس، لكنه يدخل المباراة وهو محبط من ضياع الفوز بعد أن تعادل في لقاء خورفكان الأخير بالدوري، رغم أنه كان متقدماً 2-1 حتى الدقيقة 88، قبل أن يسجل فابيو هدف التعادل لخورفكان. ولم يتمكن البطائح من تحقيق أي فوز في ثماني جولات متتالية بالدوري، وآخر فوز له كان على حساب دبا في الجولة الـ10. يذكر أن عجمان فاز 2-1 على البطائح في ذهاب الدوري. البطائح لم يحقق الفوز في الدوري في آخر 8 جولات.