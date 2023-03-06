الامارات | العين يراهن على «عقدة الكأس» أمام شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي شباب الأهلي مع العين في مواجهة من العيار الثقيل، في أبرز مباريات ربع نهائي كأس رئيس الدولة، عندما يلتقيان الساعة 8:30 على استاد راشد في دبي، إذ يسعى «الزعيم» إلى ترسيخ «عقدة 10 سنوات» لم يحقق خلالها «فرسان دبي» الفوز على العين في مسابقة الكأس.

ويستدعى العين ذكريات المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين في البطولة، عندما فاز بستة أهداف دون رد في نصف نهائي 2018 على شباب الأهلي في لقاء تاريخي، بينما حقق «فرسان دبي» آخر انتصار على «الزعيم» في الكأس في نصف نهائي 2013 بهدفين مقابل هدف.

وتفوق العين في آخر ثلاث مباريات جمعت الفريقين في الكأس بفوزه في نهائي 2014 بهدف دون رد، وبثلاثة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي نسخة 2016، قبل أن يحقق الفوز بالستة في نصف نهائي 2018.

في المقابل، يأمل شباب الأهلي أن يكرر انتصاره على العين في الموسم الحالي، بعدما فاز عليه في لقاء الذهاب بالدور الأول من الدوري بهدفين مقابل هدف، إذ يسعى «فرسان دبي» إلى مواصلة مشواره الرائع بالموسم الحالي بتصدره لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بينما تعد مسابقة الكأس ضمن أبرز أولويات الفريق، الذي ينافس على تحقيق الثنائية في الموسم الحالي.

أما العين فيعيش أفضل فتراته بالموسم بعدما استعاد حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، بتحقيقه الفوز في ست مباريات متتالية، ليقلص الفارق مع المتصدر شباب الأهلي إلى نقطتين، ويسعى «الزعيم» إلى تعويض خسارته للقب كأس السوبر أمام الشارقة، وأن يحتفظ بآماله في تحقيق ثلاثة ألقاب هي: الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكأس رئيس الدولة.

من جهته، قال مدرب شباب الأهلي، البرتغالي ليوناردو جارديم: «سنلعب مباراة جيدة نسعى من خلالها إلى تحقيق الفوز، وهو الهدف نفسه الذي يدخل به منافسنا».

وأضاف في مؤتمر صحافي: «العين يمر حالياً بفترة جيدة، وعلينا احترام الفريق المنافس، حتى نتمكن من تحقيق الفوز باجتهادنا». وأكمل: «الاستعداد للمباراة يسير بصورة جيدة، ونعمل بجد من أجل تجهيز اللاعبين من الناحية الذهنية، وإكمال عمليات الاستشفاء واسترجاع اللاعبين المصابين».

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سنوات لم يفز فيها شباب الأهلي على العين في الكأس.. لكنه فاز على «الزعيم» الموسم الجاري في ذهاب الدوري.