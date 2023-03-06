شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى: الحرس كان شرسا اليوم وتغيير صلاح محسن بسبب إصابة فى الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، أن مواجهة حرس الحدود كانت صعبة جدا وشرسة، وأن فريقه حاول تحقيق الفوز ولكن لم يستطع، فى المباراة التى جمعتهما باستاد المكس ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقال معين الشعبانى، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "المباراة كانت صعبة جدا زى ما توقعت وقلت للاعبين بسبب موقف حرس الحدود الذى يقاتل من أجل الفوز وأهدرنا الشوط الأول بسبب شراسة فريق الحرس الذى نجح فى أخذ الكرة الأولى والثانية".

وأضاف مدرب سيراميكا: "فى الشوط الثانى، حاولنا أن نحقق الفوز اليوم ولكن الملعب صعب جدا والهواء لم يمكنا من لعب الكرة المعتادين عليها، والحمد لله النقطة أفضل من لا شيء، وإن لم تفز لا تخسر".

وتابع معين الشعبانى: "اللاعبون لم يقصروا فى المباراة، وكان لدينا العديد من الفرص فى الشوط الثانى لو كان فيه تركيز أكتر كنا خطفنا الفوز، ولكن لم نستغلها، وتغيير صلاح محسن كان بسبب شكواه من إصابة فى العضلة الضامة وفضلت تغييره مرة أخرى خوفا من تفاقم الإصابة".

وتعادل سيراميكا سلبياً مع حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما باستاد المكس ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة قفز سيراميكا للمركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما احتل فريق حرس الحدود فى المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.