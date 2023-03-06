شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 5 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 5 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها: إعلان الزمالك قائمته التي ستواجه الترجي التونسي بدوري الأبطال وإعلان اسم رئيس لجنة الحكام الجديد وضم عضو جديد لجهاز الأهلي.

وكان بيريرا أحد أبرز الحكام على الساحة الأوروبية، حيث تقلد الشارة الدولية لعشر سنوات "1992-2002" وكان بين حكام بطولات كأس العالم في نسختي 1998 في فرنسا و2002 في اليابان وكوريا الجنوبية، وكأس الأمم الأوروبية 2000 في هولندا وبلجيكا.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا التعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا، لرئاسة لجنة الحكام ومسؤولا للتطوير حتى نهاية موسم 2023/2024.

بهذه النتيجة قفز سيراميكا للمركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة،ينما احتل فريق حرس الحدود فى المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

تعادل سيراميكا سلبياً مع حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد المكس ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة فريقه لخوض مباراة الترجي التونسي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، بالجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يضم معدا نفسيا للجهاز الطبى بعد طلب كولر

أنهت إدارة النادي الأهلي الاتفاق مع الدكتور أحمد أبو الوفا، استشاري الطب النفسي، للجهاز الطبي للفريق الأحمر، بناءً على طلب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.