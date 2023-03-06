شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يراقب المقاولون العرب أمام الأهلى قبل لقائهما فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، فريق المقاولون العرب أمام النادى الأهلى، فى المباراة المقرر لها الثلاثاء فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى أحمد سامى لدراسة فريق المقاولون العرب بشكل تفصيلى لمعرفة نقاط القوة والضعف، من أجل وضع الخطة المناسبة للمواجهة المنتظرة بينهما السبت المقبل فى إطار مباريات الدورى.

واستعاد سموحة خدمات الهانى سليمان الذى كان يعانى من شد في السمانة أبعدته عن مباراة حرس الحدود الماضية، بعد إصابته خلال مواجهة البنك الأهلى والتي لم يستطع على أثرها استكمال المباراة.

وعاد أيضا محمد نادى لاعب وسط الفريق للتدريبات بعد التعافى من الإصابة التي لحقت به، وكذلك النيجيري صديق أوجولا الذى أصبح جاهزا لتدعيم صفوف الفريق السكندرى أمام المقاولون العرب، ليعود بعد غياب أكثر من شهرين للإصابة، ليصبح الفريق كامل العدد باستثناء النيجيرى أجايى.

ويستغل أحمد سامى وجود فترة راحة من المباريات حتى 11 مارس الجارى موعد مباراة المقاولون، من أجل إعادة تقييم لاعبى سموحة والقيام بإعداد اللاعبين من جديد وتحفيظهم الخطة والطريقة التي يريد تطبيقها في الفترة المقبلة.

يحتل فريق سموحة المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.