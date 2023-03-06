شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 5 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها: إعلان الزمالك قائمته التي ستواجه الترجي التونسي بدوري الأبطال وإعلان اسم رئيس لجنة الحكام الجديد وضم عضو جديد لجهاز الأهلي.
تعادل سيراميكا سلبياً مع حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد المكس ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
بهذه النتيجة قفز سيراميكا للمركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما احتل فريق حرس الحدود فى المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا التعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا، لرئاسة لجنة الحكام ومسؤولا للتطوير حتى نهاية موسم 2023/2024.
وكان بيريرا أحد أبرز الحكام على الساحة الأوروبية، حيث تقلد الشارة الدولية لعشر سنوات "1992-2002" وكان بين حكام بطولات كأس العالم في نسختي 1998 في فرنسا و2002 في اليابان وكوريا الجنوبية، وكأس الأمم الأوروبية 2000 في هولندا وبلجيكا.
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة فريقه لخوض مباراة الترجي التونسي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، بالجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وبدأ أحمد أبو الوفا مهام عمله مع فريق الأهلي بدءا من اليوم الأحد ، حيث يأتي انضمام المعد النفسي لجهاز الأهلي ضمن خطط كولر للارتقاء بحالة اللاعبين النفسية والذهنية.
فاز فريق شباب كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 28/24، فى الجولة قبل الأخيرة من نهائى دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002.
ومن المقرر أن تقام الجولة الأخيرة غدا الاثنين بلقاءات بين كل من، الشمس مع طلائع الجيش وسبورتنج مع الأهلى والزمالك مع البنك الأهلى.
أعلن عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراته غدا الإثنين أمام فريق الداخلية بملعب بتروسبورت بالقاهرة، فى إطار مباريات الأسبوع الواحد والعشرين من الدورى المصرى الممتاز.
وشملت القائمة كلا من: أحمد ميهوب وعمرو شعبان ومصطفى العش ومعاذ الحناوي وأحمد رضا ومحمود علاء ومحمد جابر والسيد الشبراوي وأحمد الشيخ وطارق سامي وكريم مصطفى ومحمد بازوكا ومصطفى ديشا وحميد ماو وإبراهيم عايش وأحمد النادري وجابريل اوريك وحازم مرسي وتشارليز وعبد الرحمن أجويرو أحمد الجعيدي.
كشف مصدر داخل الأهلي أن عمرو السولية، لاعب الفريق الأحمر، سيخضع إلى فحص طبي من قِبَل طبيب الفريق لتحديد موقفه من دخول قائمة الأهلي التي ستخوض مباراة المقاولون يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري.
وشدد المصدر على أن السولية كان قريبا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات، ولكن تراجع الجهاز الطبي عن استعجال عودته من أجل تجهيزه بشكل أفضل على أن يعود خلال أيام.
احتفلت الصفحة الرسمية للإتحاد المصرى لكرة القدم، بوصول النجم المصرى محمد صلاح للقب الهداف التاريخى لنادى ليفربول الإنجليزى بعد تسجيله هدفين اليوم أمام مانشستر يونايتد بالدورى الإنجليزى الممتاز.
ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، صورة للنجم المصرى محمد صلاح كتبت عليها: "الملك المصري محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز".