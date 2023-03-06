شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 5 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها: إعلان الزمالك قائمته التي ستواجه الترجي التونسي بدوري الأبطال وإعلان اسم رئيس لجنة الحكام الجديد وضم عضو جديد لجهاز الأهلي.

تعادل سيراميكا سلبياً مع حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد المكس ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة قفز سيراميكا للمركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما احتل فريق حرس الحدود فى المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

رسميا.. اتحاد الكرة يتعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام