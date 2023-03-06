شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب: موقف حرس الحدود صعب وحزين لضياع الثلاث نقاط أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد أيوب، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، أنه حزين لعدم تحقيق الفوز اليوم أمام سيراميكا فى المباراة التى جمعتهما باستاد المكس ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقال أحمد أيوب، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "الحمد لله.. زعلان لأن الفريق لم يحقق الفوز لأن الحرس كان أفضل مستحوذ أكتر وله الحق فى انتزاع الثلاث نقاط وسجلنا هدف وتم إلغاؤه، وكان لى فرصتان محققتان ولم أستغلهما، وهذا سبب حزنى".

وأضاف أحمد أيوب: "موقف حرس الحدود صعب، ولكن طول ما أنت بتحاول وتجمع نقاط أينعم إحنا 3 فرقة من تحت وما زلت فى منطقة الخطر، ولكن سنقاتل فى كل مباراة وقدمنا أداء جيدا ولكن مفيش توفيق".

وتابع مدرب حرس الحدود: "هنستعد بشكل جيد ونتحدث دائما مع اللاعبين ونقدم أداء جيد ولكن مفيش توفيق فى المباريات الماضية، وأغلقنا صفحة هذه المباراة وسنبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز، وطول ما أنا فى وسط 5 أندية فى نفس الموقع لن أقلق".

وتعادل سيراميكا سلبياً مع حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما باستاد المكس ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة قفز سيراميكا للمركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما احتل فريق حرس الحدود فى المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.