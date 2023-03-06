شكرا لقرائتكم خبر عن مروان القماش يعلن تأهله إلى أولمبياد باريس 2024 رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مروان القماش، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، عن تأهله لأولمبياد باريس 2024 بشكل رسمي، بعد فوزه بالميدالية الفضية لبطولة فلوريدا للسباحة.

وكتب مروان القماش على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "التأهل للأولمبياد الشرف الأعظم اللي بيحلم به كل رياضي، والنهارده الحمد لله تأهلت للأولمبياد للمرة الثالثة في مشواري الرياضي. شكرا لعائلتي، فريق عملي، اتحاد السباحة والدولة المصرية .. وأشوفكم في باريس 2024 رافعين علم مصر عاليا إن شاء الله".

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وتمكن مروان القماش سباح نادي سبورتج الأولمبي، من الفوز بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر حرة، خلال مشاركته في بطولة "tyk" المقامة حاليًا في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز القماش في سباق 1500 متر في زمن 15:1.26، وأيضًا الميدالية الفضية في سباق 400 متر في زمن 3:47.34.

وحقق السباح التونسي أحمد الحفناوي الميدالية الذهبية في توقيت 7 دقائق و48 ثانية و50 جزءًا من الثانية، متقدما على مروان القماش في المركز الثاني بتوقيت 7 دقائق و50 ثانية و38 جزءًا من الثانية.