ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح في مان يونايتد

الشارقة - اميمة ياسر - رفع محمد صلاح رصيده في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، لـ11 هدفا، بعدما سجل ثنائية في شباك مانشستر يونايتد، مساء الأحد.

وسجل صلاح هدف الريدز الرابع في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 66 ثم أضاف الهدف السادس في الدقيقة 83 من المباراة التي حسمها فريقه بفوز بنتيجة (7-0)، ضمن المرحلة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسطر محمد صلاح إنجازاً تاريخياً وانفرد بالرقم القياسي كهداف تاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 129 هدفاً.

وذكرت شبكة "Squawka" العالمية، أن محمد صلاح يعتبر أول لاعب من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى يسجل 20 هدفًا أو أكثر ويقدم 10 تمريرات حاسمة أو أكثر أيضا في جميع المسابقات في 2022/23.

وشارك محمد صلاح بشكل مباشر في 32 هدفًا مع ليفربول هذا الموسم (سجل 22 هدفًا، 11 تمريرة حاسمة).

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 27 هدفًا.

هاري كين، توتنهام 18 هدفًا.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد 14 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد 14 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 11 هدفًا.

ألكسندر ميتروفيتش، فولهام 11 هدفًا.

جابريل مارتينيلي، آرسنال، 11 هدفًا.

بوكايو ساكا، آرسنال، 10 أهداف.

ميجيل ألميرون، نيوكاسل 10 أهداف.

رودريجو، ليدز يونايتد 10 أهداف.

جيمس ماديسون، ليستر سيتي، 9 أهداف.

مارتن أوديجارد، آرسنال، 9 أهداف.

هارفي بارنيس، ليستر سيتي، 8 أهداف.