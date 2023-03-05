هدفان وإنجاز تاريخي لصلاح.. ليفربول يُذل مانشستر يونايتد بسباعية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول، انتصاراً تاريخياً على مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

وسجل الهولندي كودي جاكبو هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 43 من زمن المباراة.

وأضاف داروين نونيز الهدف الثانى لصالح ليفربول فى الدقيقة 47 من زمن المباراة.

وأحرز كودى جاكبو الهدف الثالث من صناعة النجم المصرى محمد صلاح في الدقيقة 50 من زمن المباراة.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الرابع في شباك مانشستر يونايتد، بالدقيقة 66 من زمن المباراة.

وأحرز داروين نونيز الهدف الخامس لصالح ليفربول في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

وسجل صلاح، هدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه في شباك نظيره مانشستر يونايتد، بالدقيقة 83 من زمن المباراة.

واختتم البرازيلى روبرتو فيرمينو مهرجان الأهداف بالهدف السابع من صناعة النجم المصرى محمد صلاح في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

انجاز تاريخي لصلاح

سطر محمد صلاح إنجازاً تاريخياً وانفرد بالرقم القياسي كهداف تاريخي لليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 129 هدفاً.

وذكرت شبكة "Squawka" العالمية، أن محمد صلاح يعتبر أول لاعب من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى يسجل 20 هدفًا أو أكثر ويقدم 10 تمريرات حاسمة أو أكثر أيضا في جميع المسابقات في 2022/23.

وشارك محمد صلاح بشكل مباشر في 32 هدفًا مع ليفربول هذا الموسم (سجل 22 هدفًا، 11 تمريرة حاسمة).

ويحتل فريق ليفربول صاحب الأرض المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 42 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

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