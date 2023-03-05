شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى اليوم الأحد 5-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل الأنجولى مابولولو، مهاجم فريق الاتحاد السكندري، تصدره لجدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتازبرصيد 9 نقاط بالتساوى مع أحمد الشيخ لاعب المحلة، بينما حل ثانيا أحمد سيد "زيزو" برصيد 8 أهداف.
مابولولو الاتحاد السكندري 9
أحمد الشيخ غزل المحلة 9
أحمد سيد زيزو الزمالك 8
رمضان صبحي بيراميدز 7
رزقي حمرون فاركو 7
أحمد ياسر ريان سيراميكا 6
رفيق كابو إنبي 6
جوزيف أوشايا المقاولون 5
حسام حسن سموحة 5
محمد حمدي بيراميدز 5
محمد شريف الأهلي 5
فاجري لاكاي بيراميدز 5
كريم بامبو البنك الأهلي 5
عبد الرحمن خالد المقاولون 5
مصطفى فتحي بيراميدز 5
مروان حمدي المصري 5نتيجة مباراة سيراميكا وحرس الحدود
وتعادل سيراميكا سلبياً مع حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد المكس ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
بهذه النتيجة قفز سيراميكا للمركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما احتل فريق حرس الحدود فى المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.
وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام، خط الوسط: محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر - محمد توني - ميدو جابر، خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.
وجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - محمود نبيل - أحمد هاني - مروان الصحراوي - محمد كناريا - عمرو قلاوة - جبريل شيكودي - صلاح محسن - محمود زلاكة.
وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: حراسة المرمى: أحمد السعدني، خط الدفاع: محمد رضا، محمود بن والي، إبراهيم القاضي، أحمد شديد قناوي، خط الوسط: مصطفي جمال، أحمد فيليكس، مصطفى صبحي، حامد الجبري، مصطفى زيكو، خط الهجوم: إيمانويل ديفيد.